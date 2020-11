Nikolic desconoce qué esperar del Cholo: "No sé qué sistema va a usar"

El Lokomotiv de Moscú no sabe qué esperar del Atlético de Madrid, y no por falta de estudio. Su entrenador, Marko Nikolav, y uno de sus futbolistas, Vladislav Ignatjev, analizaron a los 'colchoneros' en la rueda de prensa previa al duelo y, si bien admitieron que les conocen, no tienen claro a qué esquema se enfrentarán.

Sobre el duelo ante el Barcelona de los madrileños, dijo el técnico: "Vi el partido. El Atlético jugó de forma diferente a la que nos enfrentó a nosotros. No creo que se vinculen con la nuestra en Champions o la Liga, son cosas distintas. No sé qué sistema va a utilizar, qué estrategia".

"Le conocemos mucho. Lo más importante es cómo vamos a hacer este partido, qué disciplina, qué táctica. No podemos permitirnos ni un minuto sin orden ni disciplina. El Atlético tiene mucha calidad. Lleva tantos años jugando a un nivel tan alto... Bueno, podemos tener nuestras opciones. La verdad del fútbol se da en el campo", añadió.

Respecto a qué marcador tiene en mente, aseveró: "No puedo pensar en un resultado. Si pienso en eso, seguro que perdemos. Vamos a pelear por la victoria. Si no lo conseguimos entonces diremos por qué".

Vladislav Ignatjev, que también participó en esta conferencia, comentó el apretado calendario que encaran: "Por supuesto, si no hay fuerzas hay que encontrarlas. Hay que jugar bien en Champions y Liga. Es un agenda que es como es, no nos podemos quejar. Hay que demostrar todo lo que se pueda".