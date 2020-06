Nino, el último 'abuelo' del gol en Europa

Nino es eterno. Literalmente. Se ha colado para siempre en los anales de la historia del fútbol. Es el onceavo jugador de 40 años o más de Europa en marcar desde la entrada del siglo XXI. En España, es el tercero en toda la historia. ProFootballDB, laboratorio de datos de BeSoccer, radiografía este hito.

Lo logró con 40 años y cinco días de edad. Le acompañan Leroy (con el Chateauroux, su último tanto fue con 40 años y 45 días), Barbosa (Annecy, 40 y 47), Donato (Dépor, 40 y 138), Lucarelli (Parma, 40 y 189), Pizarro (Werder Bremen, 40 y 227), Phillips (Leicester City, 40 y 233), Costacurta (Milan, 41 y 25), Benjamin Nivet (Troyes, 41 y 116), Teddy Sheringham (Colchester United, 41 y 243) y Taylor (45 y 252).

En España, los otros dos futbolistas que también lo han conseguido son Donato y Juan Costa Font, que jugó entre 1931 y 1951. Nino, por tanto, es el tercero en la historia del país en conseguirlo además del onceavo en todo el continente.

Además, su regularidad de cara a la portería es casi única. Ha logrado igualar la regularidad -entre jugadores que hayan metido gol con más de 40 años en España- de Juan Costa, pues ambos han marcado en 15 temporadas seguidas a lo largo de su carrera. Donato no alcanza estas cifras, pues lo hizo en siete.

Tras la diana que le coló en la historia, él mismo valoró su récord en declaraciones a los medios oficiales del Elche: "No hay mejor manera de celebrar este cumpleaños, como delantero, que con un gol; no obstante, lo que siempre busco es el resultado deportivo, que el equipo sume y que haga un buen trabajo".

Y dejó caer que puede que todavía le quede guerra que dar: "Son récords a nivel personal muy complicados, que no es sencillo conseguirlos. Estoy encantado y me siento afortunado. Espero que me den más fuerza para seguir ayudando al equipo".