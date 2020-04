Nino prefiere volver cuando acabe el estado de alarma

El capitán y delantero del Elche CF, Juan Francisco Martínez ‘Nino’, afirmó que, si se llega a permitir que un equipo se entrene en las actuales circunstancias sanitarias, muchos clubes querrían hacer lo mismo al día siguiente, en alusión a la negativa concedida por las autoridades a la Real Sociedad para regresar al trabajo.

El almeriense, que realizó estas declaraciones a la 'Cadena Ser Radio Tenerife', aseguró que el fútbol "no es una prioridad" actualmente y pronosticó que serán necesarios “dos meses más” para volver a jugar.

Nino abogó por no entrenar "hasta que no se levante el estado de alarma" y recordó que la sociedad se está enfrentando a una "pandemia bestial con muchos fallecidos".

"Cuando para el fútbol, lo echas de menos, pero, en una situación como esta, te das cuenta de que es secundario", explicó el atacante, el jugador con más partidos oficiales y goles de la historia del Elche.

El jugador pidió que se prime por encima "100% la salud" antes de plantear cualquier posible regreso y puso en entredicho los posibles protocolos de entrenamiento enviados por la Federación y LaLiga a los clubes y jugadores.

"Te pueden mandar un protocolo, pero, al final, hay una vida detrás. No juegas nunca en el mismo sitio, hay viajes en avión, en autocar y hay contactos con rivales y compañeros. Por muchos controles que hagas, el riesgo está ahí y yo tengo mujer y dos hijos y no quiero traer un problema a casa", argumentó.

El atacante, de 39 años, aseguró que, actualmente, la mejor vacuna es "quedarse en casa" y dijo no estar llevando mal el confinamiento. "Me gustaría salir (de casa), pero todos tenemos que poner de nuestra porque este virus no mira clase ninguna", añadió.

Por último, el delantero se mostró comprensible con la situación de muchos clubes, obligados a presentar ERTE y reducciones de sueldo a sus plantillas.

"Esto afecta a toda la sociedad. A la construcción, a las farmacias, a las peluquerías, al fútbol… Toda la sociedad está en una crisis bestial y es el momento de ayudarnos entre todos, ser solidarios y tender la mano al que te da de comer", señaló Nino.

El jugador insistió en que es el momento de estar "tranquilos", ya que aseguró que el coronavirus "no mira a nadie y, si te puede reventar, te revienta".