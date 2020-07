"No aceptaremos 80 millones del Madrid por Camavinga"

El Rennes ya dejó claro que Eduardo Camavinga no se irá al Real Madrid. Aun así, su dirctor deportivo, Florian Maurice, volvió a sacar pecho por ello. Esta vez, en declaraciones a 'RMC Sport'.

"La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millonnes como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando en el Rennes", comentó.

De hecho, los sentidos del dirigente francés están enfocados en vivir un año ilusionante en la Liga de Campeones, en el que, a su juicio, el joven centrocampista tiene bastante que decir.

No en vano, fue una de las claves para que el modesto conjunto galo acabara en la tercera posición de la Ligue 1 y lograr así, por primera vez en su historia, la clasificación para jugar Champions.