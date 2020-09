"No acepto que estemos en Segunda B"

Fernando Vázquez no acepta que el Deportivo de La Coruña esté en Segunda División B. Él mismo lo dijo en su última rueda de prensa. El técnico tiene claro que la decisión del Consejo Superior del Deporte fue "política" y que deberían haberse quedado en la categoría de plata.

"Lo que pasó y sigue pasando es para todo el deportivismo, y para mí, una experiencia traumática. Eso es negativo, pero depende de nosotros cómo queramos salir de esta situación. Es como el mito del Ave Fénix, que se quemaba y volvía más fuerte. Conservamos, dignidad, honra y unidad. Estamos en una situación extraordinaria para volver a renacer", afirmó.

"Me hubiese encantado celebrar la permanencia con la afición y eso me lo robaron; me afectó, fue como un puñetazo. Tuve momentos de dudas, fue un golpe muy duro. Pero decidí seguir. Hay una verdad que se dice: subir o bajar tiene que ser el terreno de juego. Estoy de acuerdo, pero compitiendo en igualdad de condiciones", añadió.

"Yo no perdí las esperanzas. No acepto que estamos en Segunda B. No se puede aceptar descender sin ser juzgado. No se ha juzgado si hubo vulneración de la competición, se ha perdido la perspectiva. Tiene que haber justicia deportiva, ¿dónde está? Espero que Competición se pronuncie", continuó el técnico.

"El juez de instrucción dejó claro que no la hubo. Esto no tiene que ver con el TAD, que le dio la competencia a LaLiga. El Deportivo está en Segunda B sin ser juzgado, estoy atónito. Solo pedimos que se juzgue nuestro caso, sin Tebas, Fuenlabrada y otras cosas", dijo además.

Respecto al CSD, aseveró: "La decisión de seguir adelante sin que pase nada fue política. Antes pensaba de una forma la FEF y LaLiga, uno sí a LaLiga de 24 y otros no. La decisión de Irene Lozano… no la he escuchado hablar aún, debería explicarse qué pasó en esa reunión. Se dijo incluso, por el ministro de cultura, que era un mal menor".

Y concluyó: "Pero había otras opciones, como aplazar todos los partidos. El CSD, que dijo que no había conflicto de intereses porque hijo el mediador trabaja para Tebas… somos tontos, gilipollas… El comportamiento del CSD fue lamentable, esperpéntico".