"No cambio el Mundial por una Champions del Atleti"

Este 11 de julio se cumplen exactamente diez años del día que España se proclamó campeona del mundo en Johannesburgo. Y en Madrid lo celebraron por todo lo alto.

En un acto, Almeida, hincha reconocido del Atlético, dijo que no cambiaría ese título ni por el trofeo que más ansía el equipo de sus amores. "No cambiaría una Champions para el Atlético por el Mundial. Aquello fue una extraordinaria noticia en el caso de los muy futboleros. Yo lo soy. Soy muy del Atleti, pero soy muy fan de la Selección. Por ello no cambiaría una Copa de Europa del Atleti por un Mundial, dicho lo cual también ganaremos una Copa de Europa", comentó.

El regidor hizo estas declaraciones en la Plaza de Colón, donde ha estado expuesta la Copa del Mundo cuando se cumple una década de aquel título: "Quiero agradecer a la Federación que haya tenido el gesto de traer la Copa del Mundo a la ciudad de Madrid diez años exactos de ganar aquel Mundial que tanta ilusión nos hizo a todos los españoles".

"Ese equipo del año 2010 comandado por Vicente del Bosque es un compendio del ejemplo que debemos seguir los españoles a partir de ahora. Un ejemplo de compañerismo, de humildad, de compromiso, de confianza. Todo ello con un entrenador que supo hacer de este equipo un campeón del mundo desde la humildad, desde el trabajo y desde el conocimiento", expresó.

Preguntado acerca de si sintió más alegría al acceder a su cargo actual o con el gol de Iniesta contra Holanda, opinó: "Difícil, son dos alegrías distintas pero dos alegrones. Recuerdo el gol de Iniesta con emoción pero también esa parada a Robben que casi fue tan importante. Ser alcalde también es una gran alegría. Son dos alegrías distintas, pero dos alegrones".

Sobre el futuro del combinado nacional, indicó: "Creo que hay muy buen equipo, sigo pensando que hay muy buenos jugadores. Creo que Luis Enrique, después de lo que ha acontecido desgraciadamente, es el seleccionador ideal en estos momentos para poder llevar a cabo una buena Eurocopa y reverdecer las alegrías de 2008 y 2012".

"Es verdad que ha habido una cierta transición pero los que vienen por detrás están empujando fuerte. Tiene que haber un proceso de renovación que se ha producido, que se está produciendo. Con Luis Enrique calculo que en la Eurocopa vamos a hacer un buen papel", añadió.

Martínez-Almeida no cree que el emparejamiento del Atlético contra el RB Leipzig en cuartos de final de la Copa de Europa sea sencillo: "El RB Leipzig es un buen equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años y que tiene muy buenos jugadores, aunque creo que ahora han vendido a Timo Werner al Chelsea. Pero lo cierto es que no hay ninguna confianza en el Atlético, tenemos que ir pensando que cualquier equipo te puede pintar la cara".

Además cree que si el Real Madrid gana el título liguero será justo: "Uno, a mí no me gusta el VAR. Dos, cuando el Madrid gana los ocho partidos de Liga está claro que los ha ganado, no hay discusión".

"El Madrid ha ganado los ocho partidos y tiene pinta de que puede ganar también los tres restantes y hacer pleno, ser campeón incluso ya en la penúltima jornada. Partiendo de que el VAR no me convence, creo que el Madrid será justo campeón", concluyó. Reveló que, si ganan LaLiga, habrá celebración en Cibeles, aunque con estrictas medidas de seguridad para evitar aglomeraciones por el COVID-19.