"No considero tan importante nuestra mala racha fuera de casa"

El entrenador del Valencia, Voro González, afirmó este sábado que ve al equipo “muy metido” y espera un partido en Leganés en el que los jugadores van a a competir y dar la cara para llevarse los tres puntos.

“Veo al grupo muy metido, en los entrenamientos la dinámica es muy buena y no perdemos de vista que no va a ser fácil”, dijo Voro en la rueda de prensa virtual previa al partido ante el Leganés.

Sobre el rival, explicó que es un equipo sólido, que “maneja cuatro o cinco conceptos muy bien” y añadió que prevé un partido muy igualado y disputado, ya que ambos equipos se juegan mucho y llevan una buena dinámica de resultados.

“Sabemos cómo debemos actuar para ser competitivos, somos optimistas con que el equipo va a dar todo y esperemos estar acertados y conseguir los tres puntos para estar en la Europa League", manifestó.

Sobre el calendario que le espera al club valencianista, el entrenador incidió en que “todos los partidos son complicados” ya que todos los equipos dependen de sí mismos y la mentalidad con la que trabajan es ir “partido a partido” y centrarse en ellos mismos.

“El partido ante el Leganés es vital y como no sabemos los puntos que nos hacen falta para estar, nos vamos a centrar en él y más adelante el numero de puntos nos dirá donde podemos estar”, analizó.

El Valencia lleva una mala dinámica fuera de casa (no gana en Liga desde diciembre), pero Voro no consideró importante este hecho, ya que al jugarse a puerta cerrada, hacerlo fuera o en casa no cambia mucho. "No considero que sea algo tan importante, es una estadística que está ahí, aunque es algo que nos ha llevado a estar donde estamos, pero nos quedan tres partidos y no es tan determinante”, señaló.

Preguntado por la situación de Kang-In Lee y si sería posible su titularidad, Voro indicó que esta semana lo ha visto bien y está en la lista con disposición de jugar, pero matizó que es un jugador más y que observan más el grupo que las situaciones individuales de cada futbolista.

“Esta semana yo le he visto bien. Desde que estoy buscamos que todos los futbolistas tengan confianza y ambición y lo mejor para el equipo y tomamos las decisiones que sean mejor, buscando una línea, y si en esa línea entra un futbolista, entra, y no tenemos ningún problema”, concluyó.