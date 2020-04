"No contaba con ir a la Selección, pero tampoco me hubiera sorprendido"

Unai Simón ofreció unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' para repasar su temporada como jugador profesional bajo los tres palos del Athletic. Además, se sinceró sobre la posibilidad de acudir a la Selección Española.

Sobre la titularidad al frente de la portería del conjunto vasco, comentó: "En el fútbol moderno ya no hay un portero titular. Se le suele llamar así al que tiene la Liga, pero hay otras competiciones como la Copa y Europa y no siempre juega el mismo. Kepa es un porterazo. Muy completo y con mucha personalidad. Un portero top a nivel mundial".

Además, también tuvo tiempo de hablar de su ex compañero Remiro, guardameta de la Real Sociedad: "Remiro es un portero con mucho carácter. De sangre caliente y se ha ido viendo que poco a poco va cogiendo ese ritmo de Primera. Ha ido de menos a más y ha estado en un punto también de poder ser llamado por la selección".

En cuanto a Iago Herrerín, Unai Simón tan solo encuentra palabras de elogio: "Iago es uno de los mejores compañeros que he tenido bajo palos. Un portero que tiene una capacidad mental en el campo diferente a otros, algo que le hace especial. Es muy tranquilo en muchas acciones complejas. Yo quiero aprender a tener esa sangre fría que él demuestra en situaciones complicadas".

"Por un partido, te dejan en el banquillo"

Pasando al tema Selección, Unai dejó claro que no contaba con entrar en la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa: "No contaba con ello porque no he ido todavía a una convocatoria, así que hay que ser realistas. Pero tampoco me sorprendería que me hubiesen llamado porque estoy haciendo bien las cosas en mi club. Por eso te llaman. La cosa es seguir haciendo bien las cosas y lo que llegué llegará cuando sea".

"El año pasado para mí fue de aprendizaje a nivel de deportista y personal. Se dieron muchas situaciones, entre ellas la del Sub 21. Mi objetivo era jugarlo todo para demostrar que esta temporada podía estar de primer portero en el Athletic. Le di malas sensaciones a Luis de la Fuente en el primer partido y jugó Antonio (Sivera) que hizo un gran torneo. Fue un poco desilusión para mí por toda la ilusión que tenía. Por un partido, así son las cosas, te dejan en el banquillo", sentenció.