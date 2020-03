"No contemplamos que nadie del Barça nos diga que no quiere jugar"

El Barcelona ya sabe que no habrá público en las gradas ni en las dos próximas jornadas de Liga ni en la cita de Liga de Campeones frente al Nápoles. Las medidas de seguridad ante la amenaza del coronavirus se suceden, pero en 'Can Barça', de momento, quieren mantener la tranquilidad, aunque con un examen exhaustivo a todos los integrantes del club.

Josep Vives, portavoz de la Junta Directiva, analizó toda esta situación a su paso por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'. De momento, como ya se conocía, la entidad confirma que no hay ningún caso (ni síntomas aparentes) cercano a los integrantes del equipo.

"Ninguno tiene síntomas, están controlados al segundo", concretó. Los futbolistas no están siendo sometidos a los test del coronavirus al no mostrar ningún síntoma que así lo pueda evidenciar. Se seguirán las directrices que indique Sanidad.

"Ningún jugador del Barcelona nos ha pedido no jugar y no contemplamos que nadie de la plantilla nos diga que no quiere jugar", agregó Vives a tenor de la postura de algunos clubes a favor de paralizar la competición para salvaguardar la salud de los protagonistas.

El equipo 'culé', de momento, no se posiciona. "Estamos en una situación con muchas incógnitas. Es evidente que el comportamiento del virus despierta interrogantes y somos profanos en la materia. Por eso tenemos que prevenir y proteger. Ponemos por delante la salud de todas las personas. Ahora mismo no tenemos en la mesa otro escenario que no sea el de los próximos 15 días", subrayó Vives.

"Vamos a jugar a puerta cerrada y lo vamos a hacer en todos los deportes profesionales, amateur y formativos", sentenció el portavoz azulgrana, dejando clara así la postura del Barça.