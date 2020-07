"No creo en el modelo del actual Valencia... ni en el del Espanyol"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, certificó este pasado fin de semana el ascenso del equipo a Primera División. Los cadistas lo lograron gracias a la victoria del Real Oviedo ante el Real Zaragoza.

El ecuatoguineano, como recuerda 'Marca', fue relacionado con el banquillo del Espanyol y con del Valencia, pero descartó esta posibilidad durante su paso por los micrófonos de 'CV Radio'.

"Quizá soy un romántico o un antiguo... No creo en el modelo del actual Valencia ni en del Espanyol. No lo hago porque quizá soy muy antiguo y también porque por lo que he visto no ha salido bien", aseveró Cervera.

Además, el actual entrenador del Cádiz argumentó sus declaraciones: "En el Valencia había un proyecto con un entrenador y unas personas que sabían de fútbol".