"No creo en una conspiración política, pero intuyo que hay algo más"

Sea quien sea el próximo presidente del Barcelona, lo que es seguro es que tendrá que lidiar con la herencia de la última directiva. Laporta es consciente, y teme que él, como el resto de socios, no sean conscientes de las consecuencias del 'Barçagate'.

Es el tema de más rabiosa actualidad en estos momentos en 'can Barça'. Laporta, entrevistado por 'El Larguero', lo abrodó. Empezó hablando de Bartomeu. "El tema es muy delicado y hay máximo respeto por la presunción de inocencia. Y máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales", arrancó.

"Los socios del Barça este tema lo teníamos descontado, de que había sucedido algo irregular y por eso se interpuso un voto de censura. Siempre se ha tenido esa sensación de que las noticias eran impactantes. Veremos cómo transcurre el proceso pero no beneficia en nada a la imagen del Barça", continuó.

Negó haberse alegrado por la detención de Bartomeu. "Nunca deseas que a una persona la detengan y pase la noche en prisión. La sensación fue extraña, que no la deseas a nadie. Cuando fue detenido dije lo de la presunción de inocencia", aseguró.

"Me sorprendió porque pensaba que ese era un tema de esos que iba al 'tran tran'. No pensaba que se produjera esta situación de detención. Pensaba que iban a ser citados para declarar para que se iniciara el proceso… Lo que sí piensas es que sea algo serio", apuntó también.

Sobre qué le parecía más grave, si que se tratase de lavar la imagen del club o manchar la de símbolos del mismo como Piqué, Laporta no tuvo dudas. "Los dos. Si se confirman son los dos graves", respondió.

"Me había quedado en la fase de que se había usado dinero del Barça para investigar a personas del barcelonismo, entre ellos a mí, pero no le di mucha importancia. Cuando se destapó todo dije: 'Hasta dónde han llegado'. Veo que esto es un tema serio", señaló.

Es un tema que le causa recelo, pero dijo no creer que la política estuviera detrás. "No, los Mossos han actuado como acostumbran a actuar. Ahora, si me dijeras si aquí hay algo más, te diría que sospecho que puede haber algo más. Hablo por intuición", dijo Laporta.

"Parece muy enrarecido todo el tema, no me parece un tema que se acabe sólo con los hechos que han sido noticia. Puede haber algo más. No tengo una información contrastada, pero da la sensación que hay algo más", insistió.

"Me sorprende, me apena, me entristece que detengan al presidente del Barça y a ejecutivos. Fue un día triste y no ayuda nada a la imagen y reputación del club. Hay que defender la presunción de inocencia, pero es muy impactante lo que ha pasado porque es la tercera vez que encarcelan a un presidente del Barça", señaló Laporta.

También se cuidó de señalar a Madrid como posible fuente del caso. "Estoy abierto a analizar todas las opciones, pero no tengo información y lo que yo crea es irrelevante. Como 'culé' me entristece esta situación por el Barça. La imagen del club está tocada", contestó.

Pero de lo que sí está convencido es de que no sea casualidad que haya estallado en pleno proceso electoral. "No afecta al proceso. Sí al que salga presidente, que tendrá que lidiar con esto. Vamos a ver qué resulta", dijo, para dar carpetazo al tema y pasar a tocar otros, como el proceso en sí.

Un proceso electoral al que dijo acudir sintiéndose ganador, pero sin confiarse por ello, y que asumió como lógico el retraso a causa de la pandemia.

Tocó también el tema de Messi. "Creo que hay más posibilidades de que continúe conmigo sin que esto quiera decir que se va a quedar. Sabe que le daré cariño y que salga por la puerta grande en tres o cuatro años", afirmó.

"Lo mismo quiero para Busquets, Jordi Alba o Piqué… Voy a hacer el equipo más competitivo del mundo y él sabe cuál es la situación económica", apuntó a continuación Laporta.

Su ventaja es su relación con los 'cracks'. "Los otros candidatos no tienen la misma relación con él. Intuyo que Leo quiere quedarse. Y si me pide consejo, como lo hizo su padre en 2006 cuando tenía una oferta estratosférica del Inter, le diré que se quede. Él necesita que haya público y que le agradezcan lo que hace por el club", destacó el ex presidente.