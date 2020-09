"No creo que Deschamps vaya a recuperar a Benzema"

Pese al buen hacer de Karim Benzema en el Real Madrid, el delantero no cuenta para Didier Deschamps. Su última vez como 'bleu' data del 8 de octubre de 2015. Desde entonces, relacionado por el 'caso Valbuena', desapareció de los planes del combinado nacional.

En ese escenario, Noël Le Graët, presidente de la Federación gala, confirmó a 'Téléfoot' que, de momento, este parecer no va a cambiar, al menos hasta que finalice la etapa de Deschamps en el banquillo.

"Nadie puede negar que es un buen jugador. Todo el mundo sabe que es un futbolista ejemplar, maravilloso. Le respeto, ha hecho un año excepcional", reconoció el máximo dirigente del fútbol francés.

"¿Si me arrepiento de mis palabras? No. Si somos lógicos, Deschamps estará al frente del equipo hasta 2022 al menos. No creo que vaya a recuperar a Benzema. Además, la Justicia tiene un papel negativo en este asunto, tiene el juicio pendiente. Es un gran problema, se ha hecho largo", agregó.

Benzema anotó 27 goles y repartió 11 asistencias en los 48 partidos que disputó la temporada pasada en el Real Madrid. Pero, de momento, no es suficiente para Francia.