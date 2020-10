"No creo que el Barça llegue muy lejos en Europa"

El FC Barcelona vive un momento complicado. En lo deportivo, acabó tocado tras caer en el 'Clásico' ante el Real Madrid (1-3). En las oficinas, Josep Maria Bartomeu ha dimitido de su cargo como presidente.

Rivaldo habló con 'Betfair' sobre el que en su día fuera su equipo. "Después del 'Clásico' y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años. Sinceramente, no tengo mucha fe en el equipo esta temporada", dijo.

No cree la leyenda azulgrana que este Barça vaya a llegar muy lejos, especialmente en la Champions. "Con todos mis respetos al entrenador y al club, el Barcelona no está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la Champions o llegar lejos en la competición", analizó.

Quizá sí tenga más opciones en LaLiga. "Todavía puede pelear on el Real Madrid y el Atlético, porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto, pero no tengo tanta confianza para su paso por Europa", enfatizó Rivaldo.

En la máxima competición europea, el próximo rival del Barça es la Juve. En ese choque no estará Cristiano, que dio positivo en COVID-19 en la última prueba a la que se sometió. "Son buenas noticias para el Barcelona. Todos sabemos de la calidad de CR7. Siempre se ha motivado ante los 'culés' y les ha hecho muchos goles, así que su presencia seguro que daría un extra de confianza a la Juventus", apuntó.

No habrá pues ese duele Cristiano vs. Messi. "Seguro que habrá otras oportunidades de reencontrarse en otros partidos. Los dos pueden aguantar jugando al fútbol hasta los 40", opinó.

Aprovechó Rivaldo para defender a Messi. "Creo que está jugando bien, pero es que la gente está acostumbrada a que marque y asista con regularidad y, en ese sentido, pueden sentirse defraudados. Lo puede hacer mejor, sí, y creo que lo hará. Veremos al viejo Messi, al que solíamos admirar", señaló.

Por último, dio su opinión sobre el polémico 'Clasíco'. "El VAR no influyó, era una decisión difícil. Yo nunca he estado a favor de esta tecnología porque sigue sin ser coherente, no aporta valor al fútbol y no veo que tome las decisiones acertadas, pero este caso, me pareció una decisión muy difícil. No sé si era penalti o no, la verdad... Por eso digo que no influyó en el resultado", finalizó.