"No creo que el Madrid pueda fichar a Salah"

El Real Madrid mantiene en su agenda el nombre de Salah, uno de los futbolistas más deseados a nivel internacional. El Liverpool tendrá mucho que decir en ese posible movimiento, aunque los rumores y opiniones corren como la pólvora.

Fue Ramón Calderón el último en analizar este asunto. ¿Fichará Salah por el Madrid? No lo tiene nada claro el ex presidente blanco, que es negativo con respecto a esta posibilidad.

"Es un gran jugador, con un potencial fantástico, y cualquier club desea adquirirlo, pero no creo que el Real Madrid tenga los recursos económicos para fichar a Salah. No creo que el LIverpool deje ir a Salah y si lo hace, pedirá mucho dinero", dijo en el programa 'On Time Sports'.

Klopp y el club 'red' no lo pondrán fácil, eso es cierto, ya que es una pieza fundamental para los de Anfield. Su temporada no está siendo nada del otro mundo, pero el Madrid tendrá que sacar la billetera para sacarle de la Premier.