"No creo que hubiera elegido ser más un 'streamer' que un futbolista"

El América ya piensa en el 2021, un año en el que espera conseguir muchos éxitos. Mientras tanto, Ochoa está aprovechando el tiempo para convertirse en un gran 'streamer'.

El cancerbero tiene su propio canal de 'Twitch' y atrae a bastantes seguidores. De hecho, al guardameta se le ha visto recientemente jugando a Call of Duty 'Warzone'.

Precisamente, sobre su pasión por los videojuegos habló el 'Memo' en 'Marca Claro': "Es una pasión de toda la vida. Desde niño tuve una Nintendo, una Super Nintendo y un Sega... Desde que era pequeño, los regalos de Navidad de Santa Claus siempre fueron videojuegos".

"Cada vez que mi papá se iba de viaje le pedía algún videojuego, así que esta faceta ha sido parte de mi vida desde siempre. Y ahora, a través de Twitch, puedo compartir mi pasión por los videojuegos con mis seguidores y fans, y también crear una comunidad con ellos", añadió.

Por último, Ochoa dejó clara su elección en relación a si hubiese sido 'streamer' antes que futbolista. "No creo que hubiera elegido ser más un streamer que ser un futbolista. Lo dudo mucho porque de niño jugaba mucho al fútbol más que con los videojuegos. Claro que estas plataformas no existían en esa época, sin embargo, creo que no lo hubiera considerado. Mi prioridad era la escuela, el fútbol y después los videojuegos. No obstante, las cosas van a ser muy diferentes para las siguientes generaciones; crecerán con esta tecnología y este tipo de interacciones", concluyó.