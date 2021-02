"No creo que Mbappé pueda hacer lo que Messi hace con el balón"

Mbappé se confirmó como estrella mundial destrozando al Barcelona en la ida de octavos de final de la Champions League ante Leo Messi y a Emile Heskey, ex del Liverpool, le preguntaron por ello en 'Kick Off'. Dijo que no cree que el galo pueda hacer lo mismo que el argentino con la pelota.

"Mbappé es de otra clase… pero no creo ni por un minuto que pueda hacer cosas con un balón que pueda hacer Messi. Messi es uno de los mejores jugadores que jamás haya vivido en esta tierra. Mbappé es un excelente jugador joven que seguirá siendo fantástico, pero hay una diferencia", aseguró.

"Si alguien me dijera que Mbappé va a eclipsar a Messi como jugador de fútbol, ​​me asombraría. Seguirá teniendo una gran carrera y será un jugador absolutamente superior, pero ¿estamos descartando a Messi?. Esto me molesta. ¡Messi es uno de los mejores jugadores que este planeta haya visto!", añadió.

"Estamos ante un joven que hizo un brillante partido en el Camp Nou, marcó un 'hat trick' y tiene un futuro maravilloso. Pero vamos, todos, cálmense y piensen un poquito en Messi, lo que ha logrado, el jugador que es y el talento que nunca, jamás, jamás olvidaremos", concluyó.