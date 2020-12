No culpen a Felipe

Si hay que buscar culpables en el Atlético de Madrid por haber perdido la primera bola de partido por los octavos, que no sea en Felipe Monteiro. El brasileño es el objetivo fácil, pues él cometió el penalti y no metió lo que muchos vieron como un gol cantado.

Culpar a Felipe es fácil, pues él fue la cabeza visible del acobardado Atleti que en 15 minutos echó por tierra el trabajo de los 75 anteriores. Y lo cierto es que el brasileño estuvo desacertado.

Entró sin calentar, por la lesión de Giménez al ir a despejar lo que de otra forma hubiera sido un uno contra uno, pero justamente ahí no se notó su presencia.

Se le vio, para desgracia rojiblanca, en el 85', cuando metió de forma muy inocente la pierna y derribó de forma muy clara a Müller en el área. Pero fue él como pudo haber sido Savic, o Koke, o cualquiera de los muchos rojiblancos que rodeaban al incombustible bávaro.

Y se le volvió a ver cuando, en la última jugada, un córner botado desde la derecha y peinado por Lemar en el primer palo al segundo, Felipe fue a rematar y falló. Falló estrepitosamente porque el balón le llegó a la altura de la cintura, imposible de cabecear, imposible de patear.

Fue Felipe el protagonista, pero podría haber sido otro. Quizá si el Atleti no se hubiera encerrado en la recta final, el penalti no hubiera llegado. Quizá si Simeone no hubiera asfixiado a sus delanteros se hubiera podido organizar una mejor defensa.

Quizá si las lesiones y el coronavirus hubieran respetado al Atlético no hubiera tenido que recurrir a este once, y habría tenido jugadores de refresco a la altura. Pero no fue así. Ocurrió de este modo, y eso es lo que, al final, cuenta.