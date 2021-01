"No culpen a mi papá por los contagios"

A pesar de que ya ha pasado más de mes y medio del adiós a Maradona, el mítico '10' sigue presente en nuestra vida. Gianinna, una de sus hijas, ha tomado cierto protagonismo por la carta que ha publicado recientemente.

En la misma, ella trata de calmar a las masas ante el aumento de los contagios en Argentina y a lo que se dice sobre su padre, ya que muchos criticaron la gran cantidad de gente que fue a despedir al 'Pelusa'.

Recordemos que todavía estamos en plena pandemia del coronavirus y no hay que bajar la guardia. Asimismo, Gianinna quiso dar las gracias a las personas que le han mandado mensajes de cariño.

"Prudencia en sus palabras, empatía y piedad por quienes pasaron por la misma situación que nosotros y aún no se reponen. Piedad por quienes no pudieron despedir a sus familiares por lo que estamos atravesando. No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto sola con mi familia y que no lo culpen a él por los contagios", reza parte de la carta.