"No debería ser así, pero no recomendaría a un jugador salir del armario"

Siempre es un buen momento para defender los derechos de aquellos colectivos que son maltratados en el día a día y Toni Kroos aprovechó una entrevista para hablar de la homosexualidad y el fútbol.

Sorprendentemente, el centrocampista alemán reconoció que no recomendaría a ningún jugador salir del armario.

"El sentido común me dice que todos deberíamos poder vivir en plena libertad, no hay duda. Pero no sé si le recomendaría a un jugador que saliera del armario", arrancó Kroos.

El ex del Bayern mostró sus dudas en relación al tratamiento que recibiría un jugador homosexual por parte de la afición.

"A menudo se usan ciertas palabras en los estadios y, teniendo en cuenta las emociones que se experimentan en las gradas, no puedo asegurar que el jugador no terminara siendo insultado o menospreciado", explicó Kroos.

"No debería ser así. Estoy seguro de que un jugador, si decide dar este paso, recibiría el apoyo de muchos equipos. Pero dudo que esto fuera a suceder ante los seguidores rivales", concluyó el jugador del Real Madrid.