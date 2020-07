"No defenderemos título, iremos a por el nuevo título"

Con la Premier 19-20 ya en las vitrinas, la mentalidad ganadora de Jürgen Klopp ya piensa en la próxima campaña. Pero lo que piensa precisamente el técnico alemán es que estará muy difícil volver a cantar victoria.

"El City será fuerte la próxima temporada, el United será fuerte la próxima temporada, el Chelsea será fuerte la próxima temporada. Todos serán fuertes la próxima temporada, no solo esos tres. El City, obviamente, es un equipo extraordinario. El United está en buena forma, el Chelsea también, y están cerrando buenas negocaciones. El Tottenham no se dormirá, el Arsenal no se dormirá, el Leicester está ahí también. Hay muchos equipos", vaticinó el entrenador 'red' un día antes de visitar el Etihad.

"El año que viene no defenderemos título, sino que iremos a por el nuevo título", matizó Klopp. Estaremos en la misma situación que los otros equipos, lo que conseguimos la pasada semana es algo para la historia. Lo que queda es seguir trabajando duro"

El entrenador del Liverpool, que elogió a Pep Guardiola, tratará "demostrarlo el jueves por la noche". "Será difícil porque el City es realmente un superequipo y tendremos que demostrar que estamos listos", añadió.