"No dejaré que nadie me diga cuándo tiene que jugar Jovic"

Luka Jovic suma tres goles en cuatro partidos con el Eintracht de Frankfurt, pero ninguno de ellos como titular. Algo que a su entrenador Adi Hütter le está costando presiones y preguntas constantes en rueda de prensa... hasta que no ha podido más.

Durante su comparecencia previa a su partido contra el Hoffenheim del domingo (15:30), el técnico del Eintracht quiso acabar con las especulaciones y justificó por qué Jovic, pese a sus números, aún no ha sido titular.

Comenzó elogiando al delantero: "Luka es un delantero de talla mundial porque tiene unas habilidades extraordinarias. No lo estoy reteniendo porque quiera reternerlo. Pero ya hemos hablado con él y tenemos que saber exactamente cuándo llega el momento adecuado". Y advirtió: "No dejaré que nadie me diga cuándo tiene que jugar".

El Eintracht juega con un 3-4-2-1 en el que André Silva es el '9' y su rendimiento es sensacional. El portugués, renacido en Alemania, suma 17 goles esta temporada. Mucho tiene que trabajar Jovic para quitarle el puesto. "Si tengo la sensación de que funcionan todos los involucrados, tanto para Luka como para el equipo, lo haremos. Sabemos que no vino aquí para ser suplente permanentemente, pero todavía tenemos suficientes partidos", agregó Hütter.

Aun así, el técnico pide paciencia y asegura que tendrá más protagonismo con el tiempo: "Pese a todo, yo me encargaré personalmente de él. Si actualmente podemos permitir que Luka Jovic y Sebastian Rode se sienten en el banquillo eso es porque somos muy fuertes. Asumo que volverá a ser un problema para el domingo".