No descartan que la Serie A necesite dos temporadas para acabar

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, aseguró que ve muy difícil que se reanude la Serie A justo después del parón programado hasta el 3 de abril, de la misma manera que ve inviable que se dispute la Eurocopa este verano.

En 'Radio Anch’Io Sport ' de 'RAI 1', Gravina señaló que no descarta ningún escenario. "No puedo descartar nada. Debemos tratar de planificar con la idea más optimista, que es poner fin a los campeonatos. Entre las diversas hipótesis también he anunciado la posibilidad de no asignar el título, congelación de la clasificación o el uso de 'play offs' y 'play outs'. Si no es posible completar el campeonato, tomaremos otras decisiones. También es posible que el campeonato actual se pueda equilibrar en dos temporadas diferentes. Entiendo que hay mucha curiosidad, pero hoy nadie puede decir cuál será nuestro futuro", afirmó.

Mantiene su idea de pedir el aplazamiento de la Eurocopa este martes. "Pediremos un acto de responsabilidad por parte de la UEFA y una contribución de todas las federaciones para un camino que tenga como objetivo proteger la salud de los atletas y de todos nuestros fans y de todos los ciudadanos del mundo, porque es un problema que no concierne solo a Italia", señaló Gravina.

"¿Europeo en noviembre o diciembre? No hay hipótesis al respecto. Todas estas son ideas y reflexiones requieren un momento de atención. Todos estaremos conectados y espero que llegue la decisión más responsable", sentenció el presidente de la Federación Italiana.