"No descarto jugar en Navidad, hay Eurocopa"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ofreció unas declaraciones a los micrófonos de 'El Larguero', de la 'Cadena SER', en las que se refirió a la vuelta de LaLiga.

Aganzo sorprendió a todos abriendo la puerta a jugar en Navidad: "Vamos a valorar la mejor posibilidad. No lo descarto si llega el caso. Hay Eurocopa. Los futbolistas siempre hemos tendido la mano para que el fútbol funcione".

Además, se refirió a la posibilidad de que pueda haber público en los estadios a partir de septiembre: "Tenemos que ir paso a paso, que LaLiga acabe en julio. Hay que ver las competiciones europeas, el descanso...".

En cuanto a la situación de la AFE con esta crisis económica, comentó: "Hemos acabado con muchos ERTE para que sean de reducción de jornada. Hemos buscado las garantías de salud. El trabajo está más que hecho y que nuestro deporte siga en pie".

También tuvo tiempo Aganzo para referirse a la polémica suspensión del fútbol femenino: "No creo que se actuara bien, no se les preguntó. Son compañeras de Primera División y se tienen que equipar a los jugadores de Primera. Es momento donde se igualen el fútbol masculino y femenino. AFE tiene su hoja de ruta y lo vamos a hacer desde el ministerio de Igualdad".

El presidente de la AFE también habló de Morientes, después de que se postulara para presidir el sindicato: "Hablo mucho con los capitanes de Primera y Segunda y nadie sabía de ese apoyo. Para ser presidente de AFE hay unas elecciones cada cuatro años. Todo tiene su momento. Hay unas elecciones al año que viene. Mi trabajo es pensar en los futbolistas".

Finalmente, se refirió a la querella contra el trabajador que le acusa de cohecho: "Este tema está en el Tribunal. He puesto una querella contra Antonio Sáiz. Me da rabia que estos temas salgan a la luz e intenten dividir el sindicato. Yo no he hecho nada. Me dedico a trabajar para que tengan sus mejores condiciones laborales. Con los dos juicios que he tenido me han dado la razón".