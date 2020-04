"No echo de menos jugar al fútbol"

Pepe Reina ha sido uno de los jugadores contagiados por el COVID-19 y ha logrado derrotar el virus después de 18 días desde que aparecieron los primeros síntomas.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', el portero español no ha querido asustar a nadie con los efectos, aunque sí que se lamentó profundamente por todas las personas que han perdido la vida en la batalla.

"Es mejor no dramatizar. Hubo media hora crítica en la que se me hizo la garganta chiquitita y me costó respira. Después he tenido dolores de cabeza, fiebres altas... pero no para alarmar demasiado", contó.

En cuanto a temas más personales, Pepe Reina no esconde que la hora de colgar los guantes está cada vez más cerca: "Intentaré alargar esta etapa de jugador hasta que la cabeza y el físico aguanten, pero la retirada está a la vuelta de la esquina. Me apetece ser entrenador y no creo que juegue más de los 40".

Pepe Reina admitió que no echa de menos jugar al fútbol. "Hay muchas cosas más importantes en este momento y está muriendo gente y no me sale el querer volver a jugar. No es una prioridad", continuó.

Otro de los temas que tocó fue la temporada en la Premier y el plan que se rumorea: "Entiendo que hay muchos intereses en juego, pero la temporada se tiene que acabar teniendo garantías. He oído que quieren hacer una especie de Mundial en la Premier".