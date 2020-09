"No entiendo lo de Suárez, con otros jugadores catalanes no pasa"

El uruguayo Pablo García, ex jugador de Peñarol, Milan, Osasuna, Madrid, Celta o Murcia, entre otros clubes, ofreció unas declaraciones para hablar de la situación de su compatriota Luis Suárez en el Barcelona.

En una entrevista concedida a 'A Diario', el actual entrenador charrúa declaró: "No lo puedo creer. Es un goleador y rinde en todos los partidos. No hablo en lo personal, no porque sea uruguayo, es un trabajador. Ha marcado muchos goles en Barcelona y ves que hay otros jugadores en Barcelona catalanes de la misma edad y no les dicen nada".

Además, también tuvo tiempo Pablo García de hablar de la relación que tendrá Suárez con el Cholo: "Se llevará bien con él, porque es un goleador nato; corre, ataca, defiende... lo tiene todo. En el Atlético de Madrid todos trabajan y tienen un 'profesor' uruguayo que le ayudará".

En cuanto a la posibilidad de que Cavani termine vistiendo los colores del Real Madrid, el uruguayo comentó: "Fui compañero de Zidane y hoy es uno de los mejores técnicos del mundo, si él dice que no lo necesita por algo será, no le puedo discutir a un entrenador que lo ha ganado todo. Es difícil hablar sin estar ahí y conocer las cosas".