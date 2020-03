"No entiendo por qué el Atleti juega así con la calidad que tiene"

No había muchas dudas de cómo justificaría la derrota Klopp. Antes de que saliese a la sala de prensa se sabía que criticaría el insoportable fútbol defensivo del Atleti. Lo que pocos esperaban es que mezclase sus ataques con velados halagos.

Empezó explicando lo complicado que le resultó sacar adelante el partido, por el estilo de juego del rival. "Es muy difícil jugar contra un equipo así. No entiendo por qué, con la calidad que tienen, jugan a esa clase de fútbol", empezó diciendo el alemán.

"No lo entiendo. Pero el vencedor siempre es justo vencedor", añadió. "Cuando veo a jugadores como Koke, Llorente o Saúl... Ellos podrían jugar un fútbol más adecuado", añadió, a su extraña mezcla de elogios con críticas.

Klopp explicó cómo se le escapó al Liverpool el partido. "Todo el mundo que vio el partido vio que pudo ser distinto. Me gustaron mucho los primeros 90 minutos. El único error es que marcamos el segundo gol demasiado tarde, en la prórroga", dijo.

"Ves un equipo como el Atlético, con jugadores de clase mundial en cada puesto, y su manera de jugar hace que sea lo mas difícil enfrentarte a un equipo así", continuó.

Destacó la labor defensiva del rival. "Hemos jugado muy bien, hemos basculado, triangulado, buenos pases, llegadas a puerta, buenos centros hemos creado problemas... Contra una defensa así es muy difícil", explicó.

"Con su primer gol perdimos mucho. Adrián es un gran jugador, y le quiero mucho, pero ha tenido una mala decisión. No se colocó bien. En ese momento cambió todo. Su gol lo cambió. Estaban más frescos. Les doy la enhorabuena. Han ganado los dos partidos. No soy buen perdedor. Soy la peor persona cuando pierdo", añadió Klopp, echando un capote a su desafortunado portero.

Aseguró haber consolado a Adrián tras su pobre actuación. "Es un hombre, él lo sabe. No le echo la culpa, hay que mantener el respeto, lo he hecho sin querer. Nos ha salvado muchas veces, ha rendido muy bien, pero si perder un partido siempre hay una razón, aunque esta no lo sea. Ya está", dijo, al respecto.

"Hay muchas razones, no sólo lo de Adrián. La vida es así cuando tu trabajo es público. Se recuperará. No necesita nuestra ayuda", añadió, restando responsabilidad a su cancerbero.

Lamentó que el Atlético haya trastocado el ambiente festivo de Anfield. "Lo hemos intentado todo. Hoy iba a ser una fiesta, la afición perfecta, el estadio perfecto, los chicos han rendido muy bien, hemos marcado, pero hemos perdido", explicó.

"No tiene ningún impacto en nada. Tenemos más tiempo para preparar otros partidos, y ya está. El Atlético ha ganado los dos partidos, merece clasificarse. Ahora miraremos la Champions desde fuera. 120 minutos, están cansados los chicos, pero bien para el campeonato", añadió, para finalizar, el preparador alemán del Liverpool.