"No entiendo por qué no podemos acabar con Cavani o Meunier"

Tuchel habló por primera vez en rueda de prensa tras cinco meses, ya que no comparecía ante los micrófonos desde el pasado 11 de marzo, día en el que el PSG se impuso al Borussia en los octavos de final de la Champions.

El técnico del campeón francés se refirió a las bajas y no tuvo reparos en mostrar su desilusión: "No termino de comprender por qué no podemos acabar con Cavani o Meunier, jugadores que empezaron la temporada y que no la van a poder terminar"

"Son cosas extrañas. Son dos jugadores que me faltan bastante. No solamente Cavani ni Meunier, sino también Kouassi. Es triste y raro", explicó.

Tuchel también habló de Thiago Silva: "Desde el primer día, ha sido un placer haber entrenado al brasileño. El es un jugador muy profesional"

"Seguirá siendo nuestro capitán hasta el final. Debemos disfrutar juntos los dos últimos meses que nos quedan juntos. Tenemos una gran relación de confianza", aseguró.

También es posible que el alemán pierda a Aouchiche y Kouassi: "Lamento perder a dos jugadores jóvenes. Todo el mundo sabe que me encanta trabajar con ellos. Por Adil, era difícil de meterle en una posición como el centro del campo en París"

"En París podría haber jugado, pero necesitaba paciencia. Tanguy es diferente. Ha jugado con nosotros ante el Dortmund, tenía un gran futuro en París y podía haber jugado en el medio y como defensa", afirmo.

"Neymar está en una buena forma, con buen sentido del hunor y se encuentra bien. Tenemos cinco semanas para afrontar el inicio de temporada. Lo más importante es mantenernos unidos y sin grandes lesiones en este período", dijo sobre el internacional brasileño.

Por otro lado, Tuchel se refirió a la Champions, la gran ambición del PSG: "Tenemos seis semanas. Lo más importante es la fase de preparación para la Champions League. Tendremos dos semanas para preparar la final de la Copa previa a la Champions"

"Tendremos que encontrar un sustituto para Meunier, ya que no tenemos a muchos laterales ahí. En la izquierda, tenemos a Juan Bernat y a Diallo también, pero sería un placer seguir con Kurzawa, ha rendido bien esta temporada", concluyó.