"No entiendo qué hacen Messi y Cristiano como finalistas al 'The Best"

El ex futbolista del Manchester United Dimitar Berbatov analizó los finalistas del 'The Best' y mostró su incredulidad por la selección de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, quienes, a su juicio, no hicieron los méritos suficientes.

"Estoy sorprendido de que Cristiano Ronaldo y Messi estén entre los finalistas. No tengo muy claro que deban ocupar esos puestos. Pero, por desgracia, el fútbol es un negocio y detrás de las bambalinas hay un trabajo de agentes, de prensa... hay mucho más allá de las cámaras y de lo que vemos", empezó para 'Betfair'.

"El 'The Best 2020' debería ser para Lewandowski y, si no se lo conceden, está claro que será una gran injusticia", continuó el búlgaro, siempre noticia por sus peculiares declaraciones.

"Hay otros grandes delanteros como Kane, Messi, Cristiano, Agüero... que hacen muchos goles desde hace muchos años y están entre los mejores. Pero la manera como Lewandowski se mueve en el campo... Para mí está en mi 'top 3' de delanteros del momento, es magnífico", apuntó Berbatov.

Además de advertir a 'su' Manchester United del choque de Europa League ante la Real Sociedad, Berbatov pidió el regreso de Özil al Arsenal: "Arteta y sus chicos necesitan a alguien creativo que pueda llegar con soluciones cuando las cosas no van bien, que resuelva un partido en los últimos tres cuartos de cancha".

"Es obvio que el Arsenal necesita goles. Sorprendentemente, Aubameyang no los está marcando y, para colmo, Xhaka sigue cometiendo errores", lamentó el analista de 'Betfair'.