El presidente del Sporting de Portugal, Frederico Varandas, aseguró este viernes en un entrevista con 'EFE' que ni su club ni el resto de los equipos de fútbol pueden aguantar una temporada más sin público en las gradas.

Varandas, que como profesional médico regresó al inicio de la pandemia al servicio de urgencias de Portugal para atender a pacientes de COVID-19, aseguró que "no se puede perder nunca el criterio científico que en estos momentos sí se está perdiendo por el ruido y la presión, ya que los verdaderos grupos de riesgo son los mayores y los que tienen algunas patologías asociadas".

Insistió durante la entrevista que en el fútbol "no tienen sentido los criterios que se están aplicando por la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal".

"Se sabe que a partir del décimo día (desde que el paciente da positivo de COVID) no hay riesgo de transmisión y en Portugal el paciente tiene que estar 14 días aislado", explicó Frederico Varandas.

El Sporting CP ha sufrido de forma especial el acecho del COVID en su plantilla, ya que desde las dos últimas semanas tiene a siete jugadores del equipo principal aislados, por lo que el pasado fin de semana no pudo disputar la primer jornada liguera y este jueves jugó contra el Aberdeen la eliminatoria de la Europa League sin estos futbolistas.

A nivel europeo, Varandas también insistió en la necesitad de aunar criterios, ya que "en España o Inglaterra los futbolistas están diez días aislados y no 14 como en Portugal".

En la jornada de este viernes se cumplen 14 días desde que los jugadores aislados del Sporting fueron diagnosticados de COVID, por lo que esperan a que en las próximas horas puedan dar negativo y reincorporarse a los trabajos con el resto del grupo.si dieran positivo, continuarían aislados.

"No entiendo que no haya estadios con público", insistió el presidente del club lisboeta, quien recordó que los futbolistas "no tienen riesgo".

"Es absurdo que en un mes se vayan a disputar en Portugal pruebas de Moto GP y de Fórmula 1 y no pueda haber público en los estadios, como ocurre en otros espectáculos, como los toros", argumentó.

Reconoce Varandas que no sería conveniente que los estadios se llenaran, pero insiste en que no habría riesgo porque las gradas acogieran a un 20 ó 30% de su capacidad.

A su juicio, "existe un abandono del fútbol, sin apoyo del Estado", ya que los clubes no están recibiendo ayudas y, a la vez, no pueden tener público.

Desde que se prohibió la entrada de aficionados a los estadios, el Sporting dejó de ingresar 20 millones de euros, por lo que "es imposible" la supervivencia económica si esta medida se mantiene durante mucho más tiempo.

A pesar de las bajas de los últimos días, el Sporting logró eliminar al Aberdeen en Europa League, por lo que disputará el próximo 1 de octubre el 'play-off' previo a la fase de grupos frente al Lask austríaco en el estadio José Alvalade.

Se mostró contento, el presidente, con los jugadores españoles de la plantilla -el portero Adán y el lateral Pedro Porro-, que fueron titulares en la victoria y se han integrado muy bien tras llegar este verano.

Además, Varandas también aseguró a 'EFE' que "la formación está de vuelta" en relación a la apuesta por la cantera de futbolistas, ya que es el "ADN del club" y gracias a ello salieron jugadores como Cristiano Ronaldo, Figo o Futre, entre otros muchos, recordó el presidente.