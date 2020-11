"No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir del Barça"

En el 'Marca Sport Weekend' ha hablado el delantero Luis Suárez sobre una larga lista de temas, entre los que destaca su salida, de la que se sigue hablando, del Barcelona. El club catalán no está teniendo una notable producción goleadora y por eso se escucha más su nombre.

"No noto que me estén echando de menos porque hubo una planificación y se buscaba hacer cambios. Yo tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque sus conclusiones. A uno le pone mal que estén viviendo esa falta de contundencia, pero son rachas", comenzó un directo Luis Suárez.

Por la especial relación de amistad entre Leo y Luis, que llevó al argentino a explotar por las redes sociales cuando lo despidió del club azulgrana, le pregunto al rojiblanco, que asegró que no hablan de la situación de ambos equipos y sí sobre la vida y las respectivas familias.

"Hablamos mucho, pero de nuestra vida. Hablamos del virus, de la vida, pero muy poco de fútbol o de los goles que fallamos. Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol", continuó.

El uruguayo, que ya no se corta, no dudó en pasar página y en tener un pensamiento positivo de cómo se produjo su salida del Barcelona. Si se cierra una puerta, se abrirán otras tantas.

"No era un calentón y yo estaba triste y dolido por las formas. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se abren otras tantas de gigantes valorando el trabajo, la trayectoria y la profesionalidad. Me siento orgulloso porque donde no me querían me quieren en otro lado. Encontré la felicidad y distruto este momento", concluyó Luis Suárez.