Maradona pasó al ataque: "No es Ameal, es 'Amear"

Cuando Maradona habla, el pan sube. El mítico '10', feliz tras la victoria de Gimnasia ante Atlético Tucumán, volvió a hablar en sala de prensa de la polémica con su homenaje en La Bombonera.

Esta vez, el 'Pelusa' cargó contra Ameal, el presidente de Boca, al que le puso un mote bastante curioso: "No es Ameal. Es 'Amear'. Yo no lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas, si vendía leche...".

"No lo conozco y sale diciendo que no le van a dar una plaqueta a Maradona. ¿Quién te la pidió, hermano? ¿Sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?", añadió el técnico de Gimnasia.

Maradona sigue bastante molesto con la directiva de Boca y las aguas no se calman. Mientras tanto, Tévez, un ilustre del 'Xeneize', pidió públicamente un gran recimiento a Diego.