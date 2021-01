"No es bueno para Pedri que le comparen con Iniesta"

El mediapunta Pedri tiene solo 18 años y un futuro más que prometedor por delante. De hecho, ya puede presumir de estar en la lista de la UEFA de las 50 promesas a seguir en este 2021.

Ya hay quien ve en Pedri algunas de las cualidades de Iniesta, jugador del Vissel Kobe y leyenda 'culé'. Albert Benaiges, quien descubrió en su día al manchego, dio su opinión sobre la talentosa promesa.

"Hay que esperar para ver cómo evoluciona Pedri. Yo lo veo como un jugador inteligente, importantísimo. Es técnicamente muy bueno, tiene capacidad de esfuerzo. Hace transiciones defensivas y trabaja, en eso se parece mucho a Iniesta", dijo a 'Marca'.

Pero también ve cosas muy diferentes. "Iniesta tenía un cambio de ritmo que Pedri todavía no ha demostrado tener. Además, hay que tener en cuenta que Iniesta llegó de niño al Barça. Pedri ya era mayor al desembarcar aquí. Esas acciones que Andrés aprendió en el Barça, Pedri no las tiene porque no ha pasado por esas etapas. Fueron ocho años de formación en el club...", explicó.

Cree el descubridor de Iniesta que lo mejor para Pedri es que se le deje crecer sin comparaciones. "No esbueno para él que estén siempre comparándolo con Iniesta. Pedri es Pedri y Andrés es Andrés. No tienen nada que copiarse, aunque sí es cierto que tienen similitudes", prosiguió.

Benaiges le auguró muchos éxitos a Pedri si sigue trabajando y formándose como hasta ahora. "Va a mejorar seguro. Solo está empezando. Tiene actitud y es inteligente, así que no me cabe duda de que irá a mejor con el tiempo", finalizó.