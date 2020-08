"No es casualidad que el Sevilla esté en otra final, hace las cosas muy bien"

La gran final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán contará con un invitado muy especial. Davor Suker acudirá a la gran cita de Colonia como presidente de la Federación Croata de Fútbol.

Y, como era de esperar, Suker animará al conjunto hispalense: "No puedo olvidar los años que pasé en Sevilla y lo bien que me han tratado siempre que voy a la ciudad andaluza. Me alegro de sus éxitos y estaré animando al Sevilla. Fueron unos años maravillosos".

Además, el croata elogió la calidad del conjunto andaluz para llegar a una nueva final europea: "Nada es casualidad. El Sevilla está ahí, otra vez en una gran final, porque las cosas se han hecho bien, porque el presidente sabe qué hacer en cada momento, por el trabajo deportivo y como consecuencia por la presencia de grandísimos jugadores".

"No ha sido una temporada fácil y la afición tiene que estar orgullosa de de su equipo. No puede estar aquí en Colonia, pero ya llegará el momento de celebrarlo. Hay que apoyar al equipo, pero sin olvidar que hay que mantener la moderación y saber lo que está pasando. La afición del Sevilla es de las mejores y se merece estar en otra final. Su comportamiento será de diez", añadió.

"El Sevilla parece que está hecho para esta competición, pero enfrente va a tener un rival duro como el Inter. No será sencillo, pero confío en la calidad de los jugadores de Lopetegui. Banega, Ocampos, Reguilón, los centrales...", sentenció Suker.