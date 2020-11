Youssoufa Moukoko cumple este viernes los 16 años con un historial de 141 goles en 81 partidos en las categorías inferiores. Si así lo quiere Lucien Favre, este mismo fin de semana podría debutar con el Borussia Dortmund ante el Hertha Berlin, lo que le convierte en el hombre del momento.

Una de las claves de este chico a su edad es su determinación. En palabras a 'DAZN' en el documental 'BVB09 - Stories who we are', el delantero de origen camerunés derrocha precisamente una confianza que le hace combinar titulares con frases sesudas y de saber estar.

"Estoy muy contento, pero no todo tiene que ser ya. En todos lados dicen que debutaré contra el Hertha, y si eso ocurre, estaré tan feliz como estoy ahora mismo", asegura Moukoko, quien habla abiertamente sobre las ofertas que tuvo antes de decidirse por el Borussia.

"Tuve tantas ofertas... Pero solo quería irme al lugar donde dijera 'vale, es aquí". Seguramente también habría hecho lo mismo en otros sitios, pero el Borussia me mostró un plan que está yendo tal y como se esperaba. Además, de aquí han salido tantos jóvenes... es algo extremo", explicó.

Dice Moukoko en este documental que su talento es innato. Solo lo puede explicar con esta elocuencia: "No es mi culpa si soy tan bueno jugando al fútbol. Yo trabajo y quien hace más, acaba teniendo recompensa". Y es con esa mentalidad con la que ya ha entrenado con el primer equipo.

"Cuando acabé mi primer entrenamiento pensé: esto es muy intenso. Tienes que tener todo en tu mente muy rápido antes de que te llegue la pelota. Después de la segunda, ya podía llegar a eso, y creo que puedo seguir mejorando", relató sobre sus inicios a las órdenes de Favre.

Moukoko asegura que se ha ganado la oportunidad pese a su edad: "Si quieres ser profesional, tienes que poner mucho esfuerzo. En los Sub 13 era muy pequeño, pero crecí rápido y eché cuerpo porque trabajaba mucho en el gimnasio cada día, con y sin preparadores físicos".

Si debuta, podría llegar a formar dupla con Erling Haaland. Asegura Moukoko que se lleva bien con él. "Es un tipo muy divertido y está bromeando conmigo constantemente en los entrenamientos. Hablamos y ya he aprendido mucho de él, por ejemplo con la explosividad de sus desmarques", relata el delantero.

Y si efectivamente se juntan sobre el campo, mucho ojo a la advertencia del jovencísimo 'borusser': "Moukoko y Erling... esa combinación podría funcionar bien y no sería nada divertida para los rivales". Así habla, con desparpajo, el último niño maravilla que busca asentarse en el fútbol europeo.