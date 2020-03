"No es momento de pensar en fútbol mientras la UME monta hospitales"

LaLiga y la RFEF comunicaron este lunes la suspensión 'sine die' del fútbol español. Luis Rubiales, presidente de la Federación, desgranó la situación que se atraviesa y lo que está por venir en una entrevista para 'AS'.

En ella, el dirigente dejó especialmente claro que lo primero es acabar con el COVID-19 y después vendrá lo demás: "Lo más importante era, es y será siempre la salud de todos los españoles. Las competiciones se reanudarán únicamente cuando la salud de todos esté garantizada y la integridad de la competición asegurada, nunca antes. Lo de volver a jugar en cuatro o cinco semanas fue idea de otros, no nuestra. Afortunadamente, ahora tenemos todos la misma opinión. No se puede ni tan siquiera pensar en volver a jugar cuando la UME está en la calle montando hospitales de campaña".

"Cuando las autoridades nos indiquen que podemos retomar la competición valoraremos, junto a la AFE y LaLiga, el tiempo que necesitan los futbolistas para recuperar su estado de forma y comenzar la competición con plenas garantías", continuó en este sentido.

Cuestionado por las consecuencias monetarias del parón, Rubiales fue tajante: "Nos preocupan los daños económicos y estamos trabajando duramente en ello, pero en segundo término y por detrás de la salud. El fútbol modesto ha recibido muchos ingresos de la RFEF, que siguen estando garantizados, hasta el último céntimo".

El presidente de la RFEF descartó que se vayan a suspender definitivamente los campeonatos: "Dar carpetazo a la competición y decretar ascensos, descensos y campeones es algo que no me planteo, porque siempre hemos defendido que una competición que empieza debe terminar. Lo más razonable es que, cuando la salud lo permita, se retomen las competiciones y la temporada 2020-21 se adecúe según el tiempo y el calendario que nos quede. Cualquier otro escenario es injusto".

Su discurso no cambió en relación a la final de la Copa del Rey, pero como ya insistió respecto a las Ligas, Rubiales quiso asegurar que se jugará: "Sería una imprudencia por mi parte hablar de fechas, pero puedo asegurar que, desde la Federación, vamos a trabajar para que sea con público y sea un éxito de las dos aficiones finalistas, del Athletic Club y de la Real Sociedad. Estoy en contra de presionar con el objetivo de empezar lo antes posible, ese no es nuestro talante".

El CSD dio el visto bueno a los comicios a la presidencia de la RFEF unos cuantos días antes de decretarse el estado de alarma, pero en esta situación no se llevarán a cabo: "Tal y como está el país lo que menos se me ocurre es pensar en las elecciones. Hasta que España no recupere la normalidad, no voy a convocarlas. Creo que es un acto de responsabilidad y ahora sólo estamos comprometidos en que el país salga adelante".

También se cuestionó al dirigente sobre la Selección Española, que este lunes debía empezar su concentración en Las Rozas. ¿Le beneficia que la Eurocopa sea en 2021?: "Luis Enrique es un hombre que siempre busca el lado positivo. Tendrá más tiempo para madurar su proyecto y podrá recuperar a algunos jugadores que están lesionados y que tienen un papel importante en la Selección".