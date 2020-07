Las imágenes en Cádiz, en la que cientos de personas se concentraban para celebrar el ascenso y en la previa del partido, han provocado las críticas de Fernando Simón.

El director del CCAES, en rueda de prensa, habló de otras formas de celebrarlo. "Si el Zaragoza sube a Primera, lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. Tenemos que ser conscientes", dijo.

"No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas, hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso, se pueden juntar de diez en diez", argumentó.

Pidió comprensión Fernando Simón ante los focos que se están dando en los últimos días: "Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos, las no celebraciones de los eventos deportivos, por situaciones que son perfectamente evitables. Es cierto que no es lo mismo, pero uno se lo puede pasar igual de bien".

"Tenemos que entenderlo todos. A mí me encanta hacer este tipo de celebraciones, pero este año no toca. Es un año. Es verdad que para un grupo muy concreto puede ser más duro, pero para la gran mayoría se repetirá el año que viene o el siguiente. Podemos ser suficientemente conscientes para buscar otras alternativas y los clubes pueden ayudar a ellos", sentenció Fernando Simón.