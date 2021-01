"No es serio fallar dos penaltis"

El Barça, con más sufrimiento de lo esperado, está en octavos de final de la Copa del Rey después de haber dado cuenta del Cornellà gracias a los goles de Dembélé y Braithwaite (0-2).

Hay que destacar que el cuadro azulgrana falló dos penaltis, uno de Pjanic y otro de Ousmane. Koeman mostró su preocupación en sala de prensa y mandó un mensaje.

"Una vez más, no se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça. No es serio. No puede pasar en el Barça", dijo el neerlandés de forma contundente.

Asimismo, el técnico continuó en la misma línea: "No entiendo porque normalmente hay suficientes jugadores que pueden marcarlos. Puede ser el miedo, pero no lo sé. Han fallado varios jugadores y, sobre todo, si marcas uno de de los dos te tranquilizas".

Sobre un trabajo extra en los entrenamientos, esto es lo que dijo. "Tampoco hay tanta presión para meter un penalti. No hay público. Hay que tener la cabeza fría y marcar. Y siempre es posible fallar un penalti, pero no se puede aceptar que se fallen dos. Y por eso, el equipo ha tenido que hacer un desgaste físico que no es normal en este tipo de partidos", espetó.

Por último, Koeman analizó el encuentro. "Como he dicho antes, había mucho que perder y poco que ganar. El Cornellà ha hecho un gran partido y su portero ha sido el mejor. Parece que nos cuesta marcar. Otra vez. Pudimos tener más fácil el partido y ellos han hecho un gran partido. Entiendo por qué ganaron al Atlético", concluyó.