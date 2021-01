"No es una vergüenza ni hay que volverse locos"

Zidane compareció tras la sorprendente eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey. El Alcoyano, con uno menos, ganó en la prórroga, pero caer ante un Segunda B no es una vergüenza para el técnico francés.

"¿Vergüenza? Es tu palabra. No son mis palabras, esto es el fútbol. Jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar normalmente, pero no ha sido así. Pero no es una vergüenza ni nada de eso. Son cosas que pasan Es otro día doloroso, no nos gusta perder, a los jugadores les gusta ganar. Pero no nos vamos a volver locos, vamos a seguir trabajando", dijo ante la pregunta de un periodista en rueda de prensa.

Zidane aseguró que lo que le faltó a su equipo fue matar el encuentro con el 0-2: "Los jugadores lo han intentado. La responsabilidad es mía. Si metemos el segundo gol, es otro partido. El fútbol es eso".

"El portero ha hecho tres o cuatro paradas... No ha querido entrar ese gol. La responsabilidad la tengo yo y estamos fuera", agregó Zidane.

Incidió Zidane en que lo han "intentado". "Los jugadores lo han dado todo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes, luego en una falta te pasa lo que nos ha pasado, el 1-1. Luego nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa había que hacer otra cosa, pero los jugadores lo han intentado", añadió.

Cuestionado sobre si su plantilla cree en él, dijo de forma tajante que "habría que preguntarles a ellos". "Hemos hecho cosas buenas, últimamente menos. Ahora hay que pensar que estamos en la Liga y en la Champions y ya está. Concentranos, que se pueden hacer cosas. Si llega el mensaje hay que preguntar a los jugadores. Creo que sí estamos en el mismo barco", firmó.

Eso sí, no teme por su puesto el francés: "Cuando se pierde hay cosas que se hablan. Asumo la responsabilidad, y pasará lo que va a pasar, estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y a veces pasan cosas distintas. Hay que asumirlo, lo asumo y vamos a ver qué pasa en estos días".