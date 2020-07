El 'caso Fuenlabrada' está abriendo una curiosa brecha en el club. Este acordó con LaLiga la suspensión del partido contra el Dépor, pero los jugadores se mostraron dispuestos incluso a denunciar a su equipo para jugar. Entonces, la directiva sí que solicitó que el duelo tuviera lugar. Y la historia no queda ahí.

Su último capítulo es que Jonathan Praena, su presidente, afirmó en una entrevista con 'Radio Marca' que el agente de Hugo Fraile mintió cuando dijo que los futbolistas no sabían que había positivos de coronavirus en la escuadra. Esto, refiriéndose a antes de viajar a La Coruña.

"No es verdad que los jugadores no supieran que había positivos. El agente de Hugo Fraile miente", dijo el máximo mandatario. Se espera que el agente o bien su cliente -o quizá la plantilla- se pronuncie públicamente al respecto para dar su versión del os hechos.

De paso, Praena se quejó de la elección del juez del caso. A su juicio, no es el indicado para llevar a cabo un veredicto imparcial: "El juez ha sido elegido a dedo. Está claro que van a por nosotros. Huele mal. Huele a m*erda". Lo más probable es que la polémica continúe.

"Nos vamos a defender porque no hemos hecho nada malo. Tenemos la conciencia tranquila, ninguno de nosotros se mete en un avión pensando que llevamos a un infectado de COVID-19, o que nos podemos infectar. Seguimos las normas a rajatabla", dijo además.

"No nos conocen. Se creen que el Fuenlabrada es un pueblecito pequeño de Madrid. Tenemos a 200.000 personas detrás. Vamos a ir hasta el final porque no nos vamos a callar. Esto huele muy mal. Esto no es fútbol. El Fuenlabrada no ha cometido ni un error", añadió.

Y concluyó: "Debemos elevar la voz porque tenemos 46 personas metidas en el hotel. No tenemos información, salvo lo que leemos y vemos en la tele, mintiendo en la mayoría de las cosas". Sus jugadores, de hecho, tendrán que completar la cuarentena de 14 días.