"No está Ramos, pero aquí estoy yo"

Apenas lleva poco más de un año en el Madrid y Militao tiene ante sí una oportunidad única para demostrar al aficionado que merece estar en el conjunto blanco.

El próximo viernes, los de Zidane se miden al City en la vuelta de octavos de Champions y el brasileño será titular en la zaga en detrimento del sancionado Ramos.

En una entrevista concedida a 'AS', el ex del Oporto admitió que le toca dar un paso al frente: "Es un momento único para mí, hay que ir a muerte. No está nuestro capitán, pero aquí estoy yo. Confiad en mí, voy a hacer un buen partido".

Precisamente, Militao elogió la figura del camero: "Me impresionaba verlo por la televisión y hacerlo ahora en persona es increíble. Es un gladiador".

Por otra parte, el brasileño, que todavía no ha estrenado su casillero goleador con el Madrid, se imaginó su primer tanto en Mánchester.

"El gol de la victoria, de cabeza. No sabría cómo celebrarlo… Nada es imposible, voy a buscarlo. Hasta ahora me pongo un 7", afirmó.

Sobre las críticas recibidas, esto es lo que dijo: "La prensa siempre tiene que hablar de algo del Madrid. Nosotros sabemos lo que trabajamos en los entrenamientos, lo bien que lo estábamos haciendo. No nos gusta perder, siempre queremos ganar y ganar, pero no siempre sale".

Cambiando de tercio, el defensor recordó el mareo el día de su presentación. "Nunca había hecho una rueda de prensa con tantos periodistas y, en un momento, vi a mucha gente mirándome, grabándome, estaba emocionado y no sé qué pasaba, no conseguía hablar…", apuntó.

Por último, Militao, que admitió llevarse bien con Zidane y hablar con él cada vez que sale a jugar, se refirió a si está presionado por ser el defensa más caro de la historia del club. "Es algo muy importante. Responde al trabajo que había hecho antes. Esa cantidad pagada es merecida, y por ello tengo que seguir trabajando", concluyó.