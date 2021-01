Ha dicho que no le preocupa la falta de gol de sus delanteros, pero lo cierto es que sí se empieza a ver a un Klopp más serio, menos dado a la chanza. Su amplia sonrisa ha dejado paso a una mueca de completa seriedad.

El Liverpool, defensor del título en la Premier, está en cuarta posición. El líder, el Leicester, está a cuatro puntos, y la presión desde atrás también es importante. Los 'reds' están en una situación incómoda.

Klopp siente que la falta de gol (uno en los cuatro últimos partidos, tras los siete que le metió al Crystal Palace) no es algo de lo que preocuparse. "No marcamos mucho, pero eso no significa que nuestras actuaciones hayan bajado", afirmó, antes de recibir al Burnley.

"Sabemos que no estamos donde queremos estar, pero las razones no son demasiado importantes. Tenemos que jugar nuestro fútbol a un alto nivel. En el último tercio no lo hemos hecho", continuó.

"Los goles no llegan volando, así que tenemos que trabajar en ello. Mira a John Stones en el Manchester City, marca tres goles y no puedes explicarlo. Tenemos que mantener la calma, ser codiciosos y tomar buenas decisiones y la situación cambiará", apuntó también.

Para él, su equipo debe rozar la perfección para ganar la Premier. Pero estando como está la cabeza de compactada, todo puede cambiar de una semana a la otra.

"Cambia todo el tiempo porque todos estamos muy cerca. Eso lo convierte en una carrera por el título diferente este año. Tenemos que estar preparados. Sé que aquí sólo cuentan los resultados. El último fue bueno", apuntó al respecto, refiriéndose al empate sin goles ante el United.