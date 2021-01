"No estamos preocupados por Messi, está alegre y con ganas"

Llegó la primera rueda de prensa del 2021 para Koeman, que se mostró confiado y optimista de cara al nuevo año que se le presenta al Barcelona, aunque consciente de las opciones que tiene el equipo para dar la sorpresa y ganar la Liga.

"Hay muchos partidos y muchos fuera de casa. Soy realista en cuanto a las opciones en Liga. Si tenemos 12 puntos de distancia con el primero, hay que esperar. No se pueden perder muchos más puntos", explicó el técnico azulgrana.

Además, habló del nivel del Atlético de Madrid, líder del campeonato en solitario. "Si ellos son tan regulares, está muy complicado. Ya hay suficientes mentirosos, que hablan lo que no piensan. Yo no voy a decir que tenemos muchas posibilidades. No podemos perder ni un partido más si queremos luchar por el campeonato. Cada punto perdido es una posibilidad perdida", añadió.

Las lesiones están castigando mucho al Barcelona, y Koeman cree que es cuestión de "mala suerte". "Ya tenemos varias lesiones de larga duración. Para mí siempre ha sido importante. Tiene que recuperarse. Hay que ver cómo podemos solucionar la baja de Coutinho", señaló sobre el brasileño.

Sobre el mes de enero tan duro que se avecina en 'Can Barça', Koeman se resignó a aceptar la fecha de las elecciones a la presidencia, que va a dejar poco tiempo para fichar en enero. "Ya sé que cuando llegue el nuevo presidente no tendrá mucho tiempo para fichar. Tenemos que estar preparados para, en cuanto llegue, hablar del tema", indicó.

Y Messi no le preocupa: "Creo que hay que ver la situación de él, dónde hizo la entrevista y que dijo que no quiere tomar la decisión ya. Como cualquier jugador que acaba contrato, es libre para decidir lo que quiera y cómo quiera. Ha demostrado que quiere lo mejor para este equipo. No veo ningún problema si no decide ya. No tenemos que estar nerviosos ni preocupados".

Por último, amplió sobre el astro argentino que "está bien. Se entrenó el 30 y 31, mientras los demás tenían fiesta. No tiene molestias. Está preparado, alegre y con ganas". Y fue cuestionado por la salida de Luis Suárez, amigo de Messi. "Yo siempre he destacado sus calidades. La decisión se tomó por su parte y por parte del club. Siempre espero lo mejor para cada uno. Conmigo trabajó para tener minutos, pero su destino fue otro", concluyó.