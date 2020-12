"No estaré sentado en el banquillo del Valencia hasta 2023"

En unas declaraciones realizadas a 'Voetbal International', Jasper Cillessen mostró su malestar por su falta de oportunidades en el Valencia, con el que tiene contrato hasta junio de 2023.

"Es simple, tengo que seguir trabajando duro para estar a punto cuando el entrenador me necesite, pero sinceramente no me veo sentado en el banquillo del Valencia hasta dentro de dos años y medio, cuando termina mi contrato", declaró el ex guardameta del Barcelona.

Además, el portero de 31 años tuvo tiempo de referirse a la situación de la Selección de los Países Bajos, de la que destacó el gran ambiente que se vive en cada concentración, en la que todos son una piña.

"El ambiente todavía es muy bueno. No hay más grupos, como solía ser lamentablemente. Todos interactúan entre sí. Hace poco leí cuán positivamente hablaba Teun Koopmeiners sobre lo bien que la Selección Neerlandesa recibe a los recién llegados. Eso es significativo", comentó Cillessen.

Finalmente, el meta valencianista elogió el papel que realizó Koeman como seleccionador: "Koeman enfatizó desde el principio que realmente nos necesitamos unos a otros y que nadie puede renunciar a eso. Esa fue la base de un buen período para la Selección. Con la clasificación al campeonato de Europa como primera recompensa".