"No estoy al 100%, pero espero mejorar"

El mediapunta argentino del Sevilla Alejandro 'Papu' Gómez se mostró este sábado "contento por el gol" marcado, "pero sobre todo por el triunfo" logrado por su equipo ante el Getafe (3-0) en su debut en LaLiga, en el que anotó desde fuera del área el segundo tanto de los andaluces.

El jugador, no obstante, también quiso resaltar que estaba "triste por la lesión" de su compatriota Lucas Ocampos, que se marchó en camilla tras una entrada dura del togolés Djené entre "muchos gritos de dolor", aunque el ex futbolista del Atalanta espera "que no sea nada".

"No soy de marcar mucho pero sí estoy acostumbrado a probar desde fuera del área. El remate se desvió en un rival y entró. No estoy al 100%, espero mejorar", señaló el futbolista bonaerense en declaraciones a Movistar.

Por su parte, Munir El Haddadi, quien abrió el marcador rompiendo una racha de varios meses sin marcar, aseguró que trabaja "para el equipo y gracias a esa constancia, llega la recompensa" en forma de un "gol importante".

"Supimos leer el partido desde el arranque, aunque los goles tardaron en llegar. Salimos a por el partido. No había espacios, pero con fe llegaron los tres puntos", añadió Munir.