"No estoy nervioso por las elecciones, yo estoy metido en mi trabajo"

El Barcelona se enfrenta este sábado desde las 21:00 al Alavés y Ronald Koeman pasó por la sala de prensa del Camp Nou, en la que fue cuestionado por su situación al frente del banquillo tras la salida de Josep Maria Bartomeu. En este sentido, el técnico dijo estar tranquilo y se limitó a mirar a su trabajo.

"No está en mis manos, yo me centro en hacer mi trabajo en el campo e intentar que el equipo gane títulos. Solo tengo que esperar y si hay algo diferente veremos si hay cambios. No estoy nervioso, yo estoy metido en mi trabajo. Ya sé que a partir de hoy hasta las elecciones habrá candidatos que hablen, que digan sus cosas y sus proyectos. Ya veremos quién será el presidente en el futuro", dijo.

Toni Freixa decía que mantendía a Koeman si fuera presidente, pero el neerlandés hizo oídos sordos: "No me gusta hablar individualmente de candidatos y estos temas. Ya veremos qué puede pasar. Mi trabajo no es para estar contento si alguien habla bien o estar descontento si quieren cambiar cosas. Yo estoy para lo que mande el club y lo que pase en el futuro ya lo veremos. Lo importante es ganar este partido".

Y respecto al Alavés, así habló: "Puede ser que haya diferentes opciones en el Alavés de jugar su sistema. Lo importante es dar los informes a nuestros jugadores y aún más, hablar de nosotros mismos, hacer un partido con ritmo alto como otros días. Eso es más importante".

"Hay que mirar el aspecto físico. Se nota que el equipo va a más, para mí fue un partido completo aunque fallamos bastante delante de la portería, pero se nota que el equipo sabe buscar los espacios mejor que antes con las posiciones que tenemos. Pero también se pueden cambiar jugadores porque tenemos más de once", dijo sobre la opción de repetir la alineación de la Juventus.

"Es un equipo muy competitivo, que tiene varios sistemas. Entiendo que será un equipo defensivo, que esperará sus espacios con los dos que tiene arriba. Nos espera un partido complicado, dependerá de nosotros, de nuestra concentración y del ritmo de balón. Si es muy alto encontraremos espacios y tendremos oportunidades", añadió en su análisis del Alavés.

Cuestionado por los jugadores con menos oportunidades, Koeman lanzó un mensaje exigente: "El equipo está bastante claro y los menos habituales tendrán que esperar su oportunidad, demostrar cada día que tienen ganas y quieren estar. Que enseñen su rendimiento en los entrenamientos o algún partido contra el Barça B. Tienes que demostrar que estás tocando a la puerta. En el fútbol hay muchos cambios, hoy puede ser blanco y mañana negro. Tienes que estar preparado para cuando el entrenador te llame".

De momento no están ni Ter Stegen ni Samuel Umtiti. Del portero, dijo que aún le falta un puntito más: "Está entrenando con el grupo desde este jueves. Está bien, le falta un poco para jugar y ojalá que pronto esté en condiciones de jugar. No es bueno poner fecha, pero necesita un par de entrenamientos más para estar bien físicamente y sin problemas para poder jugar".

"En principio no está en condiciones de participar porque ha hecho una parte del entrenamiento y necesita hacerlo entero y varios días. Estoy contento porque está con el grupo, pero necesita más trabajo para estar bien y para contar con él. Le falta poco, pero necesita unos entrenamientos más", explicó del central francés.

Nombres propios

Koeman alabó los avances de Ousmane Dembélé: "Las lesiones han influido muchísimo en su rendimiento. Ahora está físicamente mucho mejor, ha entrenado y participado bastante y es un jugador que es creativo, que tiene mucha velocidad, es bueno en el uno contra uno, juega en ambas bandas... Cualquier equipo necesita gente así. En general puede mejorar, pero lo importante para él es que está físicamente bien".

También de Riqui Puig, al que no se llevó ante el Alavés: "Es una decisión técnica. En varios partidos de principio de temporada llevamos 23 jugadores y para mí es demasiado. Lo mejor es estar con 20 o 21 máximo y que haya jugadores que hagan entrenamientos intensos para que si es necesario estén para jugar".

Alabó a Ronald Araujo, ausente por lesión: "Ronald tiene mucho futuro. Tiene calidades defensivas que son muy importantes. A pesar de su altura es bastante rápido, es fuerte, va bien de cabeza... En ese tema ha demostrado en sus minutos y contamos con él. También sabemos que es joven, que tiene futuro y que debe mejorar en muchos aspectos. Sobre todo en construir desde atrás, elegir bien su posición para jugar, su primer toque de balón... Pero en general estoy muy contento. Lástima que no pueda estar por una lesión y ojalá esté pronto con nosotros otra vez".

Ronald Koeman también le dio cariño a Griezmann: "Si ganas un partido como el del otro día se nota en el ambiente del vestuario. Después del partido del Madrid estuvimos tristes y ahora contentos por el resultado y el juego, y eso se nota en cualquier jugador. No tengo ninguna queja con la actitud de Griezmann, siempre intenta hacer el máximo y ojalá tengamos suerte de su lado. El otro día hizo las cosas bien y le tocará marcar para estar tranquilos".

El debate de los laterales: "Estoy muy contento con el fichaje de Sergiño Dest. Él también es muy joven, tiene 19 años, tiene que adaptarse. Mostró sus cualidades contra el Real Madrid y el otro día jugó Roberto porque lo hizo bien al principio de la temporada. No había motivo para quitarle. Tenemos una buena lucha en esa posición".

Por último, felicitaciones a Maradona por su 60 cumpleaños: "Maradona en su época fue el mejor jugador. Hoy en día para mí Messi es el mejor, pero no se puede comparar el fútbol de nuestra época con el de ahora. Este es más físico, más ritmo, más intensidad... Ha cambiado mucho. Pero Diego en su época demostró que era el mejor, lo hizo en el Barça y en la Selección Argentina. Ojalá cumpla más años que solo 60".