"No estoy satisfecho del todo; lo puedo hacer mejor"

Frenkie de Jong es un jugador como la copa de un pino. Lo demostró el curso pasado con el Ajax y con la Selección Holandesa. Y a ratos con el Barça, pero sin mucha continuidad. Por ello, se mostró autocrítico.

El talento azulgrana lo hizo en un chat llevado a cabo por los canales del Barça desde su domicilio de Ámsterdam en la cuarentena, que está durando más de lo que le gustaría. "Estoy satisfecho, pero no del todo; lo puedo hacer mejor", aseguró, al tiempo que dio por sentado que su mejor partido "está por llegar".

Para De Jong, eso sí, no todo en el plano individual ha sido deficiente, ni mucho menos: "He jugado muchos partidos y eso no es fácil en el primer año. He jugado bien algunos partidos, y creo que nuestras mejores actuaciones fueron ante Dortmund e Inter en la Champions; pero también he jugado partidos muy mal".

El holandés del Barça echa de menos "ir a los entrenamientos, ver a los futbolista, jugar partidos". "Disfruto con ellos. No los veo. Es duro y difícil estar en casa y esperar hasta el momento que diga que puedes volver, pero es lo que hay. Ojalá podamos volver a entrenar pronto", añadió. Mientras eso no puede ser, se entretiene "jugando con el perro".

En cuanto a preguntas concretas del cuestionario, el ex del Ajax se refirió a varios compañeros actuales. "Ansu Fati me ha sorprendido por su juventud y calidad. No lo conocía cuando empezó a entrenar con nosotros", halagó.

En estos días ve a "Braithwaite como el más está trabajando, parece un entrenador de gimnasio". A Ter Stegen lo ve capaz de "escribir un libro" sobre el confinamiento. De Griezmann aseguró que se sería el compañero que no se cortaría ni el pelo ni la barba y, respecto a quién aprende más habilidades, deslizó el nombre de Piqué porque "siempre está haciendo cosas".

Para De Jong, "Steven Bergwijn" es el rival que más le ha hecho sufrir, algo que padeció cuando le tocaba "hacer de defensa" en el Ajax.