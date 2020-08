"No estoy seguro de ser el técnico la próxima temporada"

El Inter se quedó con las ganas de conquistar la Europa League. El Sevilla fue muy superior a la entidad 'nerazzurra' y se hizo con su sexto título, demostrando que es su competición fetiche.

Conte, que tuvo sus más y sus menos con Banega en el partido, se mostró bastante contrariado por la derrota a manos del rey de la competición.

"Fue un partido duro y equilibrado. Un episodio podría desequilibrar el encuentro. Después fue el episodio con la mala suerte con el autogol. Los jugadores lo dieron todo contra futbolistas más habituados a este tipo de finales", empezó diciendo el técnico.

En relación a su futuro, el italiano no descartó una salida: "Nos reuniremos la semana que viene con el club y decidiremos mi futuro. No estoy seguro de ser el entrenador la próxima temporada, lo decidiremos juntos. Planificaremos el futuro conmigo o sin mí".

En relación a las tensiones con las altas esferas del club, esto dijo Conte: "Mi punto de vista no lo conocéis y no lo puedo decir. Lo diré cuando me reúna con la sociedad después de descansar de esta final. En general puedo decir que este año, a pesar de todo, ha sido una experiencia increíble y ha valido la pena".

Por último, el de Lecce mandó un mensaje. "No hay rencor hacia nadie. Es cuestión del punto de vista de algunas situaciones que he afrontado y que no me han gustado. Tengo que entender si la prioridad es el fútbol o la familia", concluyó.