"No estoy tan seguro de que Messi vaya a irse del Barça"

Para los más fanáticos de Messi, las palabras del primo del '10' son todo un mar de esperanza que refuerza su fe. Para los más críticos, quizá no guste la opción de que, después de todo, Leo siga en el Barça.

Y es que Maximiliano Biancucchi, que ya habló recientemente de la situación del rosarino, atendió a 'TMW' y se mostró reacio a pensar que la salida de Leo sea algo inevitable.

"No estoy seguro al 100% de que pueda irse. No sé cuál es su decisión y no puedo hablar en su lugar, pero repito que no estoy seguro de que se vaya del Barça", dijo el ex futbolista y ahora agente de jugadores.

Maximiliano quiso remarcar que él no informa, solo opina, para descartar cualquier creencia sobre sus palabras: "Ante todo, no puedo hablar en su nombre. Pero mi sensación es que su marcha del Barcelona no se puede dar por descontada...".

