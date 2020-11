"No falló Ramos, los dos penaltis los paró el portero"

Suiza, que estuvo durante gran parte del partido por delante en el marcador, solo pudo sumar un punto a su casillero tras el gol de Gerard Moreno. España lo intentó , pero ese doble error de Sergio Ramos desde el punto de penalti condenó a 'la Roja'. De ello habló Vladimir Petkovic.

"Que un portero pare dos penaltis en el mismo partido no pasa todos los días y menos ante un lanzador como Sergio Ramos. No había fallado los últimos 20 que había tirado. Es algo que no se va a repetir. Además, no ha fallado Ramos, los ha parado el portero", resaltó.

"Hemos impuesto nuestro juego a partir del minuto 15 y hemos merecido el gol y la ventaja en el primer tiempo. En el segundo se ha visto un partido bonito para los espectadores, no tanto para los entrenadores. Me duele que en el mejor momento no hicimos el 2-0. Hemos jugado a España al mismo nivel, es para estar contentos. Podemos jugar de tú a tú ante este tipo de rivales, lo que es una buena noticia", añadió Petkovic.

Y ya mira a lo que viene: "El empate nos deja en situación de no perder la categoría en la Liga de Naciones. Dependemos de nosotros de ganar a Ucrania. No estamos en manos de terceros equipos".