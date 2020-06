El Arsenal se llevó un buen correctivo en el regreso de la Premier. Los 'gunners' perdieron 3-0 en el Etihad ante un City que estuvo francamente bien.

David Luiz fue protagonista del partido al regalarle el gol a Sterling, cometer un penalti sobre Mahrez y ver la roja directa por ello.

Al acabar el choque, el brasileño asintió con la cabeza: "No fue culpa del equipo, fue mía. Di la cara en el vestuario".

En relación a su futuro, esto dijo el ex del Chelsea. "Tendría que haber tomado otra decisión respecto a mi contrato, pero no lo hice. El entrenador quiere que me quede. Yo deseo seguir", apuntó.

"It's not the teams fault, it was my fault."



David Luiz accepted responsibility for Arsenal's defeat at Manchester City, adding that he wants to stay at the club and Mikel Arteta 'wants me to stay'.



Arsenal fans - should he stay or should he go? pic.twitter.com/Z9sPQfEq6b